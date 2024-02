Madrid celebra su primera 'mascletá' en décadas con 300 kilos de pólvora y una potente traca final. Un evento que ha generado una gran polémica y que, según han informado grupos animalistas, supone una "masacre" medioambiental.

Antes de esta celebración, la popular María José Catalá, alcaldesa de la ciudad de Valencia, realizó unas declaraciones criticando la oposición de la izquierda a esta mascletá. "Me parece una postura cateta la que tienen la izquierda madrileña y la valenciana. Resulta que lo que se hace todos los días en París, en Disney y nosotros 19 días en Valencia no se puede hacer un día en Madrid. ¿Aquí es lesivo y en Valencia no?", señaló.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tachado a la izquierda de "triste" y "enfadada" por oponerse "por norma a todo".

Unas palabras a la que ha respondido Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. "Te puede gustar o no la mascletá, que no te guste no significa que seas un cateto, un triste o un amargado", ha indicado. El periodista ha recalcado que simplemente puede ser que "no te gusta el ruido". Un momento que ha aprovechado para señalar que estos eventos es mejor celebrarlos en el centro de las ciudades.