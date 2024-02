La popular María José Catalá, alcaldesa de la ciudad de Valencia critica la actitud de la izquierda que está en contra de la mascleà madrileña, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, prometió celebrar en febrero en Madrid si ganaba las elecciones.

"Me parece una postura cateta la que tienen la izquierda madrileña y la valenciana. Resulta que lo que se hace todos los días en París, en Disney y nosotros 19 días en Valencia no se puede hacer un día en Madrid. ¿Aquí es lesivo y en Valencia no?", ha asegurado Catalá, tal como hemos podido escuchar en Al Rojo Vivo.

Además, ha añadido que no se haga de esto un "debate estéril" que además "es ofensivo para los valencianos". Sin embargo, la respuesta de Joan Baldoví (Compromis) no se ha hecho esperar y así ha respondido a Catalá en su cuenta oficial de X: "Cateto es mantener a un cateto negacionista que da vergüenza como concejal de la Albufera (Valencia)