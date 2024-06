La justicia madrileña (el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) ha autorizado este fin de semana, los días 8 y 9 de junio, el día de la jornada electoral y el mismo día de las elecciones europeas, concentraciones frente a la sede del PSOEen la calle Ferraz de Madrid en forma de rezo: los asistentes quieren rezar un rosario contra la amnistía.

"Ahora resulta que los actos políticos se pueden llevar a cabo en jornada de reflexión y en jornada de votación", señala Antonio García Ferreras calificando este "rosario" de "rosario político y anti Sánchez".

De este modo, comenta Ferreras que "el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sorprendentemente dice que concentrarse para rezar el rosario (contra el gobierno, porque es un rosario contra el gobierno, porque es un rosario político, es un rosario anti Sánchez) se puede llevar a cabo el sábado y el domingo".

Y efectivamente, como informa el periodista Alfonso Pérez Medina, "es un rosario que se lleva rezando desde el pasado 12 de noviembre y que sus promotores se jactan de formar parte de ese movimiento que se llama Noviembre Nacional en el marco de la protestas contra la amnistía que se viene celebrando desde hace meses en la calle Ferraz".

Sin embargo -continúa informando Pérez Medina- "el Tribunal Superior de Justicia de Madrid asegura que (estas concentraciones) no tiene un componente político y que prevalece el derecho de reunión".

"Es alucinante... Es un concentración política, no religiosa ni católica. Es un mensaje político anti Sánchez. Que pueden hacerlo cuando quieran pero el día de la jornada de reflexión... Porque además, hay otras 8 peticiones para para manifestarse en la Comunidad de Madrid y no les han dejado", añade Ferreras. Peticiones de ciclistas o de los trabajadores de Carrefour. Inés García Caballo informa sobre todas esas peticiones que la justicia madrileña no ha autorizado.