El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, se pronuncia sobre la fotografía de la polémica este fin de semana. En dicha imagen, aparecen Pedro Sánchez y Víctor Aldama, ejecutor de la trama Koldo, en la presentación de Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, en las elecciones de 2019.

"Es verdad que una fotografía no determina una relación y más cuando hay alguien que es muy popular y conocido y se hace foto con montones de personas, pero la fotografía la firma Koldo, así que aquí, además de fotografía, hay mensaje", asegura Ferreras.

El presidente del Gobierno ha respondido tajante a dicha fotografía en una conversación informal con periodistas durante una escala en Omán en su camino hacia la India. Sánchez ha asegurado que "uno no elige con quién se hace una foto, pero sí elige con quién se va de vacaciones", añadiendo que esa foto publicada es una de las miles de las que se hace con personas que acuden a actos del partido. "Con este señor no he cruzado una sola palabra, ni en una reunión ni en una conversación", reiteró Sánchez.