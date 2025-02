Fernando Berlín, sobre Rubiales: "El juicio nos ha permitido visibilizar la arrogancia tan extraordinaria que existe en él y en su equipo"

"Situar la carga sobre la manera en que celebra o no la victima, que no es la persona que esta siendo juzgada, ni es objeto de interes, es irrelevante", analiza el periodista en Al Rojo Vivo.

El juicio de Rubiales por el acoso a Jenni Hermoso ha sido "muy pedagógico", según Fernando Berlín en Al Rojo Vivo, ya que "ha permitido visibilizar la extraordinaria arrogancia que no solo tiene él, sino también su entorno".

Para el periodista, esto quedó en evidencia en la actitud del acusado durante el proceso: "La forma en que interpeló al juez y su actitud chuleante hacia la abogada fueron algo insólito".

Entre las maniobras que Rubiales ha empleado en su defensa, Berlín destaca una en particular: "Situar la carga sobre la manera en que celebra o no la victima, que no es ella no es la persona que está siendo juzgada ni el foco de interés, es irrelevante" y agrega: "El problema es que hubo alguien que se lanzó sin ningún tipo de autorización".