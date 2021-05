Iñaki García Calvo, exconcejal del PP en Álava y actual vicesecretario del partido en la región, ha relatado en Al Rojo Vivo cómo fue lo ocurrido el pasado sábado, cuando un grupo de tres personas le agredieron físicamente a él y a un amigo suyo por cuestiones ideológicas.

En este sentido, García cuenta que estaba tomando una cerveza con sus amigos en el casco viejo de la ciudad, e insiste en que el motivo principal de la agresión gira en torno a cuestiones puramente políticas: "Lo primero que me preguntaron fue si soy del PP. Les dije que sí, y me dijeron que me tenía que ir".

Acto seguido, según el exconcejal, los agresores le tiraron un vaso de kalimotxo y una cerveza por encima. "En cuanto me incorporé, me dieron una bofetada", subraya. Además, el no fue el único en sufrir daños, debido a que a uno de sus amigos le hicieron una brecha en la ceja. A día de hoy, desconoce quiénes perpetraron el ataque, pero señala que al menos uno de ellos ya ha sido identificado.

Durante su mensaje, García ha querido remarcar que lo que ocurrió esa tarde "no puede ser normal". Asimismo, agradece todo el apoyo brindado por profesionales de distintos ámbitos ideológicos, pero lamenta "el odio" que precede a la agresión: "Esto no representa la realidad de la sociedad vasca, pero hay una parte que inocula un odio feroz que todavía que hace que no tengamos la libertad suficiente. El sábado fui yo, pero cualquier persona que piense distinto a ellos puede ser la próxima vez. Y esto no se puede tolerar", ha sentenciado.