José Antonio Zarzalejos, autor del libro 'El rey Felipe VI, un rey en la adversidad', ha revelado en Al Rojo Vivo que la decisión de la marcha del rey Juan Carlos de España por los escándalos fiscales se tomó "en perfecto acuerdo con Felipe VI y con el aval del presidente del Gobierno". En esta línea, explica que el vicepresidente Iglesias supo la noticia "poco antes del anuncio a los medios de comunicación".

El periodista explica que "no se debatió quitarle el título de rey emérito" porque tanto Felipe VI como Pedro Sánchez no querían "gubernamentalizar una decisión respecto a una figura que no tiene relevancia constitucional" y porque "la retirada del título a don Juan Carlos tiene que hacerse mediante Real Decreto de Consejo de Ministros con deliberación colegiada", algo difícil en un gobierno de coalición.

Sobre la posible vuelta del rey emérito, Zarzalejos señala que se trata de una decisión que "tiene que autorizar Felipe VI" y tiene que ser avalado "por el presidente del Gobierno". "Sería deseable que volviese pero cuando se aclarasen los términos exactos de la investigación del Ministerio Fiscal", ha señalado.

En esta línea, el escritor apunta que el mayor peligro para Felipe VI es "su padre" y recuerda que un rey "tiene que ser un ciudadano referente de valores cívicos, democráticos y deontológicos".

Además, señala que la monarquía parlamentaria en España está en peligro porque "está pinzada por dos graves riesgos": "Primero la falta de reputación acumulada y porque cuando Felipe VI es proclamado ante las Cortes Generales se produce un cambio de paradigma político en España".

"Los seis años de reinado de Felipe VI son en intensidad, en acontecimientos y en decisiones, tantos o más que los 38 anteriores de su padre", ha zanjado.