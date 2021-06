José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un llamamiento al Partido Popular, "y especialmente al señor Casado", después de que haya confirmado su presencia el domingo 13 en el acto de Colón contra los indultos, acto al que también asiste Vox y Ciudadanos.

"Como líder de la oposición, tiene una enorme responsabilidad de contribuir a encauzar la situación en Cataluña, que es la más grave que tiene España", ha afirmado en Al Rojo Vivo. Zapatero le ha recordado el apoyo que dio el PSOE a Mariano Rajoy cuando la declaración unilateral de independencia. "Cuando el Gobierno del PP tuvo la crisis de 2017, el PSOE le apoyó con lealtad, apoyó el 155".

Por eso, le pide que reflexione: "No le pido que apoye al Gobierno, solo que reflexione, que piense si quiere aportar a la reconstrucción. Decir que se rompe España es una estrategia vana y vacía. Con el fin de ETA también lo criticaron, que hagan reflexión y analicen la historia reciente".

"Es una cuestión de confianza en la democracia. Puedo asegurar que solo el diálogo y el acercamiento da lugar a una solución pacífica de los enfrentamientos, cualquier otra vía es algo que no queremos vivir", ha sostenido el expresidente del Gobierno, que ha mostrado su deseo de ver a España unida, "y que conviva con Cataluña, debemos intentarlo".

Ha insisto en que el PP debe pensar dar ese apoyo, "si no, no habría habido Transición ni el fin del terrorismo de ETA". "No le pido que apoye al Gobierno, solo que reflexione, que reflexione sobre lo que fue el Estatut, lo que pasó después, como esta ahora y si quiere aportar y construir", ha concluido.