Lo ocurrido en Totana (Murcia) es un ejemplo de lo fácil y a la vez peligroso que es difundir un fake, advierten desde Newtral.es. Allí, un hombre ha tenido que disculparse públicamente tras enviar un mensaje de Whatsapp en el que aseguraba que la pareja de un comerciante chino había regresado recientemente de Wuhan y estaba infectada por el coronavirus y en cuarentena.

Esto, sin embargo, no era cierto: el propio comercio había informado de que la mujer no estaba infectada, aunque, por su cuenta, permaneció en casa varios días por si acaso. El bulo, no obstante, se propagó como la pólvora y, ante la repercusión, el responsable ha tenido que salir a pedir perdón.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que también estaba presente el marido de la afectada, el hombre se ha disculpado por unos comentarios que califica de "desafortunados, improcedentes y falsos". "Me había llegado noticia de que la mujer de Yaki estaba en cuarentena", ha explicado.

En el mensaje que envió, aconsejaba no comprar en su tienda ni en comercios de la comunidad china "sin saber la repercusión que esto podía tener" y, ha asegurado, "sin mala intención". "Esa persona lo ha difundido en un grupo de Whatsapp y ha corrido como la pólvora", ha lamentado.

Un fake que se suma a los muchos bulos sobre la epidemia que circulan en las redes sociales. En Al Rojo Vivo, Newtral.es ha desmentido otros como la imagen de un supuesto supermercado en Lugo en el que un hombre hace la compra con una máscara (en realidad es Austria), un comunicado 'fake' del Ayuntamiento de Barcelona que incluso suplanta la firma de Ada Colau o el 'médico' que ha inventado una supuesta vacuna para el virus (y en realidad es un actor).

