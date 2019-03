Toxo: "El dato del paro debería motivar al Gobierno a reaccionar"

Ignacio Fernández Toxo, líder de CCOO, sostiene que la economía española va a caer tres veces más de lo previsto por el Gobierno, "algo que ya está constatado". Según Toxo, es muy probable que a finales de año se superen todos los récords de la tasa de paro. "El dato del paro debería motivar al Gobierno a reflexionar y reaccionar".

"Yo le pediría al presidente del Gobierno que comparezca de forma inmediata. Tiene que decirle dos cosas a la gente: vamos a proteger a las personas que no tienen ningún tipo de cobertura; y tiene que decir cómo va a aliviar la situación de estas personas", ha señalado Toxo. El líder de CCOO sostiene que no se puede pedir a la caridad que sustente lo que el Estado no es capaz de hacer. "Rajoy tiene que poner en marcha un gran pacto social en nuestro país. El resto es literatura, y de la mala".