Toni Cantó: "TV3 se está convirtiendo en el altavoz de terroristas, secesionistas y golpistas"

"No me gusta que blinden un Consejo de Ministros con 9.000 policías y no entiendo de qué normalidad están hablando la vicepresidenta y el presidente del Gobierno", critica Toni Cantó en este vídeo de Al Rojo Vivo.

Además, el diputado de Ciudadanos destaca a Pedro Sánchez que "esa inseguridad" que demuestra su Gobierno "persigue a muchos catalanes a diario": "Sánchez llegará con los ministros aislados, pero luego cogerá el helicóptero y se largará, pero quedarán muchos que son amenazados continuamente en una comunidad presidida por un señor que, además de ser supremacista y de llamarnos bestias taradas les dice a todos los que practican la violencia que aprieten más".

"Hay motivos de sobre para aplicar el 155", recalca Cantó, quien señala que "los cargos políticos que manejan a los Mossos los convierten en una policía partidaria y política". Por último, el político de Ciudadanos lamenta que "TV3 es el altavoz de golpistas y terroristas".

El mensaje de Montserrat a Sánchez: "Torra es un agitador de la 'kale borroka', hay que aplicar el 155 y cesarle"

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, manda un mensaje a Pedro Sánchez en este vídeo de Al Rojo Vivo antes de su reunión con Quim Torra: "No hay nada que negociar con ese independentismo".