Rosa Moreno: "Rajoy es un delincuente, no es responsable de las preferentes pero las consiente"

Los estafados por las preferentes no ponen fin a su lucha por conseguir el dinero que les pertenece y que han visto como ha quedado atrapado. Con la intención de alzar la voz delante de los miembros del Gobierno e intentar ser escuchados han protestado de nuevo en Nuevos Ministerios, Madrid.



Entre los preferentistas se encuentra Rosa Moreno, invirtió 30.000 euros, los ahorros de toda su vida trabajando como autónoma. Según ha expresado, "queremos decir al Presidente que ya está bien, llevamos tres años saliendo a la calle casi todos los días y él está tomando aperitivos y no da la cara".



Sobre su objetivo principal, Moreno destaca que quieren que se les "devuelva el dinero" porque, añade, "ya es hora, somos muy mayores, ¿qué quieren?, ¿que nos muramos uno a uno?".



Acerca de la implicación del presidente del Gobierno, expresa que "Rajoy es un delincuente, no es responsable de las preferentes pero da carpetazo y no exige a estos señores que se han llevado el dinero que lo devuelvan".



Además, Moreno cuestiona la actuación de las fuerzas de seguridad y lamenta el trato que dan a los preferentistas, "la Policía nos quita del medio para que no estorbemos y no nos salgamos de la línea que tenemos. Somos mayores todos".