Raquel López: "Exigimos que se limpie el entorno del hospital infanta Leonor"

Desde el año 2008 las inmediaciones del hospital infanta Leonor, situado en el madrileño barrio de Vallecas, acumulan basura. No han pasado por allí los servicios de limpieza. Los vecinos se quejan de la situación a las Admnistraciones y desde el Ayuntamiento y la Comunidad intentan esquivar el asunto argumentando que se trata de una acción que no queda bajo su competencia.

Desde Izquierda Unida denuncian este estado. Así lo ha expresado Raquel López, concejal en el ayuntamiento de la capital. "Llevamos mucho tiempo pidiendo a Ignacio González y a Ana Botella que limpien el entorno y dicen que la basura es de unos u otros. Sin embargo, los vecinos no entienden de competencias y por ello pedimos que la retiren".

López describe las inmediaciones del centro como "sucias y miserables" y subraya que en el consistorio les da la risa cuando se plantea el problema. "La Comunidad de Madrid dice que no lo puede limpiar porque no tiene dinero y estamos en un momento de crisis. Como no cobramos el impuesto de sucesiones, al año se dejan de ingresar cerca de 3.000 millones de euros, que servirían para que se limpiara".

Además, Raquel López afirma que el Ayuntamiento debe encargarse, "tiene obligación por la ordenanza de limpieza de mantener este espacio alrededor del hospital. De manera subsidiaria se debe cuidar esto y después pasarle la factura a la Comunidad de Madrid". En este sentido, añade que "la situación real es que tenemos basura alrededor de nuestros hospitales".