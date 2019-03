Rafael Simancas: "La expectativa electoral con Tomás Gómez era desastrosa"

El presidente de la gestora que está al frente del Partido Socialista en Madrid, Rafael Simancas, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' para valorar la destitución de Tomás Gómez por parte de Pedro Sánchez. Simancas ha explicado que han considerado que "los madrileños no confiaban en el PSOE" y que por eso había que adoptar una decisión".



En este sentido, el socialista ha destacado que "ha habido un deterioro progresivo" que ya quedó evidenciado en las elecciones europeas, en las que el PSOE, según ha afirmado, "tuvo un mal resultado". Simancas ha subrayado que "las encuestas daban al PSOE en Madrid un 11% de los votos", lo que ha llevado a un contexto en el que "Pedro Sánchez no podía quedarse quieto".



Rafael Simancas se ha mostrado optimista, "estamos a tiempo de remontar el vuelo" y ha argumentado que "el PSOE debe dar lugar a una alternativa ganadora" porque "Podemos, IU y UPyD no pueden darla".



Preguntado por la posibilidad de que Tomás Gómez resulte imputado, Simancas ha contestado que "nadie duda del trabajo y de la honestidad de Tomás Gómez" y ha vuelto a hacer referencia a la posible debacle que el PSOE estaría tratando evitar en las próximas municipales: "Nos iba mal, las expectativas eran desastrosas".