Pedro Águeda: "Amedrentan a la Policía que investiga la financiación irregular del PP"

Asuntos Internos está interrogando a los policías de la UDEF encargados de investigar el asunto de Bárcenas y Gürtel porque quieren obtener información acerca de dónde proceden las filtraciones. Así lo ha publicado eldiario.es.



Pedro Águeda es el responsable de esta información y hemos hablado con él. El periodista considera que "la citación a los policías se trata de algo infrecuente, inusual, Asuntos Internos es un asunto muy serio que investiga posibles delitos. La llamada a declarar fue totalmente extemporánea, parece una forma clara de amedrentar en un momento en el que los policías están realizando un trabajo clave para la investigación de la financiación irregular".

Acerca del funcionamiento de Asuntos Internos, Pedro Águeda señala que "Asuntos internos es una unidad que trabaja en secreto, en un sitio desconocido, en un edificio sin emblemas policiales, no reconocible. Para un policía ir a declarar allí es un mal trago ya que sólo investiga delitos y no faltas".



Sobre los interrogatorios secretos, el periodista explica que les ha sido "difícil encontrar la información debido a que la Policía no da datos relacionados con investigaciones de este tipo". Añade que se produjeron en el mes de febero y que "fueron decenas de policías". Ahora, según ha afirmado, "la mayoría de llos sigue trabajando", aunque "un par de ellos están en otro sitio".



Pedro Águeda critica que se intente esclarecer así cómo se producen las filtraciones. En particular, sobre el informe de Mato, recuerda que el febrero se incorporó a la causa, entonces, "100 abogados tuvieron acceso a él y por la tarde los medios lo publicaron".