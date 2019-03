Paloma López: "En España no necesitamos minijobs, tenemos contrato a tiempo parcial"

Paloma López, secretaria confederal de empleo de CCOO, insiste en que los últimos datos de la EPA no son buenos. Denuncia que se está lanzando una campaña anunciando que la crisis se ha acabado por decreto, cuando eso no es cierto. "La crisis no ha finalizado". Paloma López reconoce que existe una moderación en algunos datos económicos, que obedece a un cambio de política del Gobierno no manifiesta.

"La realidad es que se sigue destruyendo empleo. Hay una ralentización en la destrucción, pero se sigue destruyendo. Por tanto, no se puede decir que estemos ante un cambio de ciclo ni contar maravillas". López no está convencida de que "hayamos tocado fondo".

La secretaria confederal de CCOO asegura que es el tercer peor año en toda la serie histórica, en lo que a destrucción de empleo se refiere. "En España no necesitamos 'minijobs', tenemos el contrato a tiempo parcial. Además, se contrata por el 50% de la jornada, pero se hacen más horas que no se declaran en la mayoría de los casos", denuncia.