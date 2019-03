Pablo Iglesias: "Nosotros hemos demostrado ser la alternativa del PP"

EL LÍDER DE PODEMOS DICE QUE YA HAN "HECHO HISTORIA EN ESTE PAÍS"

El líder de Podemos alude a su conversación con Villalobos y a las propuestas del partido para dejar ver que no hay 'pinza' con el PP. También, ha hablado sobre la suavización de su discurso, señalando que si bien ha sido "respetuoso, aunque fuera contundente", asegura: "antes se me podía ver enfadado. He aprendido".