Pablo Iglesias: "Claro que podemos gobernar, y tendemos la mano a todos"

"EL DISCURSO DE PODEMOS SIEMPRE HA SIDO MODERADO"

Pablo Iglesias, portavoz y eurodiputado de Podemos, no comparte la opinión de aquellos que aseguran que Podemos está moderando su discurso desde la victoria electoral. Iglesias insiste en que "no se puede tolerar que la corrupción sea una forma de Gobierno". El eurodiputado asegura que Podemos no ha cumplido por ahora su objetivo: Ganar las elecciones.