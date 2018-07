Óscar López: "Es necesario renovar y modernizar el partido socialista"

Óscar López, secretario de organización del PSOE, ha reconocido que "es necesario arrancar y renovar el partido socialista" modernizándolo con los tiempos que corren. López defiende que el PSOE tiene alternativas y propuestas sólidas como oposición, pero "hay que dejar que pase un poco el tiempo". "No hay que olvidar que se trata de un partido que acaba de salir del Gobierno, y por tanto, hasta que no pase un tiempo, nuestras alternativas no están siendo escuchadas".

El secretario de organización del PSOE ha descartado que, por el momento, se vayan a celebrar primarias dentro del PSOE. "Se celebrarán cuando toque, aún quedan tres años para que se celebren las generales". López defiende a Rubalcaba como posible candidato, pero "desde hace ocho meses es el secretario general del partido, eso es todo lo que hay por ahora".