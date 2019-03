NO, no es verdad que no se pueda votar con un lazo amarillo: los bulos de la jornada de elecciones en Cataluña

MALDITO BULO EN EL 21D

Como cada jornada electoral, las redes sociales se llenaron de bulos que no tardaron en viralizarse. El fundador de Maldito Bulo, Julio Montes, nos cuenta que no es verdad que la ultraderecha no se presente para favorecer a Ciudadanos ni que Colau multara a un hombre por colgar carteles.