Navarro: "Las declaraciones de Rodríguez-Sol no son propias de un fiscal"

El fiscal superior de Cataluña ha presentado su dimisión tras ser expedientado por defender la consulta soberanista en Cataluña. Pere Navarro, el secretario general del PSC, cree que las declaraciones del fiscal, siendo unas declaraciones correctas, "no eran propias de un fiscal". Navarro sostiene que la actuación del fiscal superior de Cataluña es fruto del clima de separación y crispación que se está viviendo.

El fiscal general del Estado, Torres-Dulce, ha aceptado la renuncia del fiscal de Cataluña, según el propio expedientado. "He explicado los motivos que me llevaron a estas últimas actuaciones. Quiero dejar claro que he procurado actuar con lealtad al fiscal general del Estado", ha señalado Rodríguez-Sol.