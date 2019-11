Por primera vez, la CUP ha presentado candidatura al Congreso de los Diputados, una decisión que la número uno de su lista, Mireia Vehí, atribuye a una "situación de excepcionalidad democrática alta en términos represivos" y al hecho de que no comparten el papel que están haciendo los partidos independentistas catalanes y los comunes en la cámara baja.

"Regalarle la investidura a un Pedro Sánchez que no está dispuesto a hablar de autodeterminación en ningún caso, no va a favor de los intereses del pueblo de Cataluña", ha destacado en Al Rojo Vivo, donde ha aclarado que la CUP no irá al Congreso "a ser buenos diputados".

"Lo que nosotros vamos a hacer allí es evidenciar las contradicciones", ha indicado Vehí, que considera que "la resolución del conflicto vendrá de la movilización, de la desobediencia civil masiva y de las alianzas del resto del Estado y eso no se hace en el Congreso".

En cuanto a las situaciones de violencia que se han vivido en Cataluña, Vehí ha afirmado que las únicas que contemplan "son las que ha generado el Estado". "La única violencia que hemos visto contra las personas ha sido la policial", ha asegurado.

En este sentido, ha acusado a las fuerzas de seguridad de "contribuir a los enfrentamientos" en lugar de "desescalar el conflicto" y ha señalado que existe "una cierta exageración" de los disturbios que, ha deslizado, puede interesar a "determinados espacios políticos" en campaña electoral.

En este sentido, ha apuntado a la actuación de los candidatos de PP, Vox y Ciudadanos en el debate electoral, poniendo como ejemplo el adoquín que mostró Albert Rivera en una de sus intervenciones. "A lo mejor hay determinados intereses políticos en medio de una campaña electoral par hacer creer que Cataluña está viviendo un estado de sitio cuando no es cierto", ha acusado.