Martínez-Almeida (PP), contra la 'carroza de la diversidad': "¿Qué suma este elemento reivindicativo a la Cabalgata de Reyes?"

POLÉMICA EN LA CABALGATA DE VALLECAS

"No es tan difícil organizar una Cabalgata de Reyes Magos sin polémica", afirma el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no entiende qué puede aportar la presencia de una drag queen en una de las carrozas. "Las cabalgatas de Reyes Magos no están para hacer reivindicaciones", añade. Desde la asociación 'Orgullo Vallekano' defienden su carroza de la diversidad y apuntan que son conscientes de que se trata de una fiesta final.