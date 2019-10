Manuel Valls, concejal de 'Barcelona pel Canvi' en el Ayuntamiento de Barcelona, considera que el discurso de los líderes independentistas está alimentando la fractura de la sociedad catalana. "El movimiento independentista está en un callejón sin salida", añade Valls en una entrevista en ARV.

El concejal de Barcelona respalda la actitud de Pedro Sánchez y asegura que él tampoco le cogería el teléfono a Quim Torra. "No se puede negociar sobre lo más importante, la democracia y el Estado de derecho. Un referéndum no es posible y la autodeterminación no existe como vía", añade el exprimer ministro francés.

Reitera así que el Gobierno ha gestionado bien la crisis en Cataluña y critica que "los que hablan de diálogo no nos dicen cómo hacerlo".

¿Candidato a las elecciones catalanas?: "Quiero ser útil"

Valls defiende que "las palabras en política son importantes" y llama al constitucionalismo a unirse frente a la resolución conjunta presentada por JxCAT, ERC y la CUP en favor de la vía de la autodeterminación.

Preguntado sobre si presentará a las próximas elecciones catalanas, reconoce que piensa mucho en "cómo puede ser útil" y que quiere "abrir el espacio del constitucionalismo". "Quiero convencer de que ser catalán es una forma muy bonita de ser español", apunta Valls, al tiempo que se muestra dispuesto a presentarse a los próximos comicios.