"Cansada, agotada y muy dolida". Así asegura sentirse Maribel Ramos, doctora de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, donde, según denuncia, el prometido refuerzo de este nivel asistencial no ha llegado a producirse. "Hasta ahora no ha habido refuerzo de ningún tipo", asevera esta profesional sanitaria.

"La punta del iceberg son las UCI, los hospitales", ha explicado en Al Rojo Vivo. "Toda la masa que no se ve, invisible y silenciosa, ahí está Atención Primaria, pero es la que sujeta esa estructura visible. Si la Atención Primaria cae, se derrumba todo el sistema sanitario", ha advertido.

La médica denuncia una "carencia estructural" de trabajadores en este nivel asistencial, agravada por las bajas provocadas por el coronavirus entre el personal sanitario. "No hay refuerzos, no tenemos ni siquiera suplentes. Este verano, el que quiera descansar unos pocos días tendrá que ser a costa de los demás compañeros que tendrán que abordar el trabajo de varios", ha alertado.

"No podemos trabajar en estas condiciones, no podemos", advierte Ramos, que asegura que la falta de refuerzo de la Atención Primaria ha sido "un mazazo impresionante" para sus agotados profesionales, que reclaman nuevas contrataciones de médicos, enfermeras y personal administrativo.

La doctora asimismo insta a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid que lleven a cabo una campaña informativa "contundente" para que la población conozca la nueva forma de trabajar de los centros de salud. "Están viniendo ya pacientes que nos están insultando y amenazando", denuncia. "Hay que explicárselo, no puede haber grupos que se dedican a confundir a la población", ha agregado.

"Necesitamos refuerzos porque si no Atención Primaria cae y muere y no sé qué va a ser de esto", ha reiterado Maribel Ramos. "No estamos preparados ni para desescalada ni para asumir una posible ola epidemiológica que viniera nueva, física y mentalmente no podemos", ha sentenciado. "Estamos al borde de iniciar todos tratamientos antidepresivos masivos y parece que arriba no se enteran", ha sentenciado.