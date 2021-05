¿Deben las personas vacunadas con una dosis de AstraZeneca ponerse la segunda con la misma fórmula? ¿O es mejor administrarse una segunda inyección de Pfizer? Es la pregunta que Antonio García Ferreras ha lanzado a Josep Corbella, periodista de 'La Vanguardia', que ha querido aclarar que "las dos opciones son buenas": "Tanto AstraZeneca como Pfizer son eficaces y seguras. Cualquiera de las dos es mejor que ninguna".

Corbella cree que "lo ideal sería que no tuviéramos que elegir los ciudadanos" sobre esta cuestión ante la falta de formación frente a la experiencia de los sanitarios: "Muchos no saben qué es lo que le conviene más, pero si llegamos al punto en que tenemos que elegir, lo que hay que dejar claro es que no se sabe cuál es mejor, por lo que es una cuestión de valores personales, de momento".

No obstante, el periodista ha matizado: "Si prefieres la opción más segura, elige AstraZeneca porque es la que tiene más aval de datos científicos, y es la que está avalada por la Agencia Europea del Medicamento. Si tienes un carácter aventurero y te va el riesgo, elige Pfizer porque es posible que sea mejor, aunque no tenemos el aval de los datos y es posible que la apuesta no sea la esperada".

Corbella también ha hablado de la relación de la Unión Europea con AstraZeneca, que ha calificado de "disparate": "Ha conllevado un desprestigio de la vacuna y un desconcierto de los ciudadanos. Esto no viene de que los resultados de los ensayos clínicos sean dudosos, sino de lo que han hecho los gobernantes para desprestigiar AstraZeneca".