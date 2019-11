Al PSOE y Unidas Podemos no les llegan los números para llevar a la práctica su gobierno de coalición, por lo que ya se han iniciado los contactos para recabar otros apoyos. El de ERC, que tiene 13 escaños en el Congreso, sería clave, pero los republicanos aseguran que votarán 'no' si no hay diálogo político en Cataluña.

El diputado electo del PSC José Zaragoza, se ha pronunciado sobre estas reticencias de Esquerra a apoyar una investidura de Sánchez en Al Rojo Vivo y ha recordado que, en el pasado, gobernaron juntos en Cataluña, en una época en la que, ha dicho, ERC "no reivindicaba la independencia" y "los problemas que se discutían eran los problemas de los ciudadanos".

Así, Zaragoza ha instado a la formación a plantearse "si se somete a Torra, si sigue en la dinámica de un activista que está en la Presidencia de la Generalitat y que lo que está haciendo es llevar a Cataluña al conflicto y a un camino sin salida" u opta por "asumir su responsabilidad y buscar caminos de diálogo y entendimiento".

En cuanto a la postura de la ANC, cuya presidenta, Elisenda Paluzie, sostiene que el voto "digno" al acuerdo de PSOE y Podemos es un 'no', el socialista ha criticado que desde el independentismo "buscan el conflicto" y "se sentirían más cómodos" con un gobierno del PP y Vox.

En cuanto a Esquerra, ha sostenido, en el seno del partido "hay dos mundos: la gente que quiere encontrar una salida al conflicto y los que están acomplejados con Torra y la dinámica del conflicto". A su juicio, si ERC "quiere liderar un proyecto político en Cataluña, tendrá que liberarse de Torra", yendo a elecciones e intentando ganarlas, ya que este -dice- "es el problema que hay en Cataluña, porque no hace de presidente, sino de activista de la ANC".