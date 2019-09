La reunión entre los equipos negociadores de Unidas Podemos y PSOE finalizó sin ningún acuerdo de cara a la próxima investidura. Algo que critican desde PNV y Compromís.

Joan Baldoví ha señalado en esta entrevista que "el PSOE está más pendiente de la foto que de querer acordar algo" porque "ha dejado pasar todo el mes de agosto". "No hay un interés real en querer alcanzar un acuerdo", ha destacado.

Además, ha explicado que Pedro Sánchez se reunió con Compromís en Valencia el cinco de agosto. Después de esta reunión, los dirigentes valencianos enviaron un documento a los socialistas, pero todavía no han recibido ninguna respuesta.

"Hay una lentitud desesperante y decepcionante. Ha pasado un mes desde que hablamos, tienen nuestro documento, pero no avanzamos", ha señalado el portavoz de Compromís.

Tras esta valoración, ha querido realizar un llamamiento al PSOE: "Las escuelas no están en funciones, los hospitales no están en funciones, las personas dependientes no están en funciones. Pedimos una negociación con menos fotos y cámaras".