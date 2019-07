Henar Moreno, diputada de Izquierda Unida en La Rioja, votó 'sí' en la investidura de la socialista Concha Andreu. Al contrario de lo que hizo Raquel Romero, diputada de Podemos.

En la entrevista en Al Rojo Vivo se ha mostrado crítica con la decisión de la representante de la formación morada. Y es que, según ella, después de 24 años de gobierno del PP cambiar era "una cuestión de higiene democrática".

Además, ha desmentido las declaraciones en las que Raquel Romero criticaba que los socialistas les trataran "como subalternos" sin querer llegar a un acuerdo de Gobierno. "El PSOE estuvo desde el minuto uno dispuesto a negociar políticas y programas, incluso el pacto de Gobierno de coalición", ha destacado Henar Moreno.

En cuanto al supuesto veto del PSOE a Podemos, la diputada de Izquierda Unida ha asegurado que no entiende "que digan que les han vetado porque no es verdad": "La afirmación de Raquel Romero es decir que no se ha negociado, pero no es la realidad. En Izquierda Unida no tuvimos problemas para negociar".