"Ni antes éramos timoratos ni ahora somos temerarios". Así ha respondido la ministra Arancha González Laya a las críticas de PP y Ciudadanos en la Comunidad y el Ayuntamiento Madrid, que consideran insuficientes los controles sanitarios en los aeropuertos ante la reapertura de fronteras.

Entrevistada en Al Rojo Vivo, la titular de Asuntos Exteriores ha defendido que el Ejecutivo ha seguido "las recomendaciones que emanan de las autoridades comunitarias" y que las medidas se llevan a cabo "en todos los puntos de entrada" al territorio nacional.

"Hace unas semanas se acusaba al Gobierno de ser muy pacato en la apertura de las fronteras de la Unión Europea y de poner en cuestión el turismo", ha recordado González Laya, que ha defendido que el Ejecutivo ahora tampoco está siendo "temerario". "Ni lo uno ni lo otro. Seguimos siempre escrupulosamente las recomendaciones que nos están marcando las autoridades comunitarias", ha reiterado.

Un test a una persona en un momento no es una garantía de que no sea portadora del Covid"

Una "garantía", ha dicho, que tiene que convivir con el hecho de que "no existe el riesgo cero, porque no tenemos vacuna ni tratamiento" para el coronavirus. En este sentido, ha apelado al "comportamiento cívico" de los viajeros en las próximas semanas y meses "para mantener a raya el Covid".

Preguntada acerca de por qué la UE no recomienda la realización de pruebas PCR a los viajeros -tal y como reclaman desde Madrid-, González Laya ha señalado que "un solo test a una persona en un momento no es una garantía de que no sea portadora del Covid", por lo que "necesitamos medidas más amplias, más serias".

España reabrirá las fronteras comunitarias "a más tardar" el viernes

La ministra, que ha reconocido durante la entrevista que "ha costado" consensuar la lista de países considerados seguros por la UE para la reapertura de sus fronteras exteriores, ha confirmado que su gabinete e Interior publicarán "en breve" -si es posible este jueves y "a más tardar pasado mañana"- la orden para reabrir las de España, en la que se incluirán 15 países y se exigirá reciprocidad a China, Marruecos y Argelia.

Una reapertura de las fronteras que, según ha asegurado, "será muy gradual, muy controlada, con dosis de precaución importantes".