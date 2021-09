El Partido Popular se quita responsabilidad en la meteórica subida de la luz. En las últimas horas, el Gobierno le ha recordado que ahora el Estado deberá devolver más de 1.400 millones a las eléctricas por un decreto del Gobierno de Rajoy que fue anulado por el Supremo.

Sin embargo, Cuca Gamarra, la portavoz de PP en el Congreso, culpa al Ejecutivo actual: "Querer culpar ahora al PP o a los Reyes Católicos de la subida de la luz es reírse de los españoles. El que gobierna es el que puede tomar una decisiones que pueden ser efectivas y eficaces", ha dicho en Al Rojo Vivo.

Asegura que desde su partido han trasladado a la ministra de Transición Ecológica varias propuestas para abaratar la factura de la luz, "de manera directa y rápida, en torno a un 20%, sacando los costes no energéticos", pero sostiene que no han tenido conversaciones con Teresa Ribera.

"Sin embargo, encontramos una vicepresidenta absolutamente superada por la situación que no sabe qué hay que hacer. Me parece que los españoles saben perfectamente quién lleva gobernando en este país tres años", y ha instado al Gobierno a que "si quieren ser progresistas, que piensen cómo bajar ese recibo a todas esas familias que no llegan a fin de mes".

Desde el Gobierno, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha dicho en la Cadena Ser que se están haciendo muchas cosas, pero que es "un problema muy complejo": "Los problemas complejo no tienen soluciones sencillas. Lo hemos visto con un ejemplo reciente, una decisión que tomó un gobierno anterior y que ahora nos va a costar 1.400 millones de euros a todos. En torno a un 1% del PIB. No es poco".

Ha recordado la bajada del IVA acordada por el Gobierno hasta fin de año "y se ha suprimido temporalmente el impuesto de generación eléctrica, eso ha supuesto reducir un 12% el recibo de la luz, y eso ya lo hemos hecho". Afirma que también se han tomado medidas para la gente más vulnerable y ha citado el bono social.

"Pero seguimos trabajando: ya hemos aprobado en Consejo de Ministros y ahora está en tramitación parlamentaria dos leyes que, cuando estén completamente aprobadas e implementadas, van a suponer un 15% de bajada de la factura de la luz, el fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico y el proyecto de ley de retribuciones del CO2", ha concluido.

A las declaraciones de Gamarra, y las propuestas que dice que ha presentado el PP en el Congreso, ha respondido Felipe Sicilia, el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso. Asegura que esas medidas "ya están adoptadas" y que cualquier iniciativa necesita un tiempo.