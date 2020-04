El exdirector General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y portavoz de la Sociedad Española de salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Ildefonso Hernández, se muestra partidario de comenzar ya a diseñar las medidas de relajación de las restricciones porque, considera que es necesario empezar la transición cuanto antes para evitar los impactos sociales y económicos derivados de la crisis del coronavirus.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Hernández ha explicado que, a pesar de que los datos, "no es pronto para diseñar la desescalada" porque ha de estar todo preparado: "uno de los pilares para la desescalada es que haya suficientes capacidades para la detección rápida de cualquier caso nuevo que haya y que se pueda aislar y se puedan seguir los contactos".

El experto destaca que esto no es sencillo porque se necesita "recursos humanos, pruebas y formación para hacerlo con una precisión absoluta".

Sobre el desconfinamiento por territorios, Hernández señala que la estructura de nuestras administraciones hacen que sea posible que en coordinación con el Estado Central, las Comunidades Autónomas tomen algunas medidas de acuerdo al contexto epidemiológico, social y económico.

Hernández descata que "es cierto que hay territorios como lo insulares y algunas zonas rurales en las que la población empieza a estar impaciente" porque no habiendo tenido casos o hace mucho tiempo no acaban de entender que no permitan algunas actividades.

Por eso Hernández, plantea que pueda haber una monitorización sanitaria y social paralela que dé las claves de cómo extenderla a otras zonas en cuanto sea posible.

"Se trataría de que en islas como Menorca, el Hierro o áreas seguras,los servicios sanitarios están disponibles para hacer detección precoz de cualquier signo relacionado con la infección que al mismo tiempo pudieran monitorizar cómo se hacen esas actividades: si se abren comercios, qué es lo que pasa, si se cumplen las normas...", asegura.

Sobre las medidas tomadas para permitir que los menores de 14 años puedan salir a la calle, Hernández se muestra a favor y asegura que "hay que dar confianza a la poblacion".

Estudio de seroprevalencia

En cuanto al estudio de seroprevalencia, Hernández considera que "sin duda" va a ayudar, pero resalta que sería bueno que hubiese la diligencia para que los datos estén cuantos antes disponibles.

"Va a dar una foto de cuál es el grado de infección que ha tenido el conjunto de la sociedad española" apunta sobre la encuesta que se va a repetir durante ocho semanas.