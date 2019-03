El 'zasca' de Pardo a Candini: "El lema de la Diada es 'la fiesta del sí', ¿no era la fiesta de todos los catalanes?"

¿ES INTEGRADORA LA DIADA DE CATALUÑA?

Cristina Pardo ha preguntado a la directora de campaña del sí del PDeCAT sobre el lema de la Diada de este año que no integra a los partidarios del 'no'. Montserrat Candini asegura que "nunca ha sido una Diada programada para marginar a nadie" y, a pesar del lema, asegura que "la Diada no es de los del 'no' ni de los del 'sí'": "En todo caso es porque no se movilizan".