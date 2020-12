Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, ha valorado en Al Rojo Vivo la situación del rey Felipe VI y la Monarquía tras las últimas informaciones sobre el rey emérito y su regularización con Hacienda.

Preguntada sobre si el discurso del rey de Nochebuena debería hacer referencia a esta situación, apunta: "Yo creo que el rey Felipe es un jefe de Estado es absolutamente realista y sabe muy bien en términos generales lo que piensa la opinión pública y lo que demandan los ciudadanos y estoy absolutamente convencida de que lanzara mensaje de rigor y tranquilidad".

En su opinión, será un mensaje sobre "este momento y de seguridad de como nuestro sistema democrático funciona": "El rey está muy en sintonía con con el momento que le ha tocado". También se ha pronunciado sobre la asistencia del rey esta semana en la inauguración de un exposición sobre el presidente de la república Manuel Azaña: "Le vi interesado y fue una imagen muy importante, la de un jefe de Estado, Azaña, a un jefe de Estado, Felipe VI, de una neutralidad impecable".

En cuanto a la decisión del rey emérito de no volver a España por Navidad, cree que si hay que dar explicaciones, las tiene que dar la Casa Real y ha recordado que Juan Carlos I está sometido a una investigación fiscal y ha hecho una regularización con Hacienda". "Las explicaciones que se puedan dar sobre este asunto puede ser pedidas, interesantes, pero ya dijo él en su carta cuando se fue de España que no quiere hacer daño a la institución".

Calvo rechaza la comisión por su carácter político

Calvo ha asegurado en 'ARV' que "una cosa es la acción de la justicia y otra el debate político", al ser preguntada por esta comisión. "La justicia está trabajando con total naturalidad", ha dicho la también ministra de la Presidencia.

"El PSOE y su grupo parlamentario en lo que no va a estar es en ningún debate que no sea cumplir el orden constitucional y de abrir una vía en este momento que no viene al caso", ha explicado Calvo.

La postura de los socialistas cuando tenga que votarse en la Mesa del Congreso esta comisión será la misma que esta semana: "Todo el mundo en este país, tanto quienes votan a Unidas Podemos como PSOE, saben y esperan que va a hacer su partido en una situación como esta", ha justificado Calvo, para quien la abdicación de Juan Carlos I ya fue suficiente asunción de responsabilidad por sus comportamientos.