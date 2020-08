El exministro socialista y expresidente del Congreso José Bono ha sido uno de los primeros políticos en decir en público que Juan Carlos I tendría que devolver todo el dinero que hubiera obtenido de manera ilícita, y para ahondar más en esta cuestión Al Rojo Vivo ha hablado con él: "Si el rey Juan Carlos había recibido dinero por ser jefe del Estado, desde un punto de vista moral debería ingresarlo en las arcas públicas".

Para Bono, una monarquía "se mantiene en la medida en que sus monarcas son personas ejemplares, y tienen que serlo". No obstante, ha querido recordar que "en este momento no hay ningún procedimiento penal abierto contra el rey, y también él tiene derecho a la presunción de inocencia". Así, cree que "la mejor manera de defender nuestra Constitución y la monarquía de Felipe VI es hablar con claridad".

El exministro ha insistido en que "la ejemplaridad es un elemento esencial para el mantenimiento de una monarquía", si bien, ha añadido, no apoya "el planteamiento de que se vote" el cambio de sistema. Un matiz que ha aprovechado para lanzar un mensaje a Podemos: "Después del desastre electoral que han tenido, esto se presenta como una perita en dulce para proclamarse, no ya como republicanos, sino para armar un discurso político e intentar recuperar votos".

Bono ha recordado que Felipe VI renunció en marzo notarialmente a la herencia de su padre y además le quitó la asignación económica como miembro de la Casa Real: "No son motivos para condenarle, pero sí para pensar que su conducta, a los ojos de su hijo, no ha sido digna de aplauso. El indicio de falta de ejemplaridad es muy potente, y lo ofrece su propio hijo".

¿Un movimiento para no destruir la imagen de la monarquía?

¿Es la salida del rey emérito es la solución útil para proteger a la monarquía? Bono cree que para responder a esta cuestión "habría que ver si el rey emérito se ha ido porque ha querido para que no le molesten, o le han impulsado a que se vaya para no molestar". No obstante, cree que "es bueno que Juan Carlos deje el Palacio de la Zarzuela". Así lo ha explicado: "Si su hijo le ha quitado la asignación y ha renunciado a la herencia, no tiene mucho sentido que de cara al presupuesto público se carguen su vivienda, sus gastos o su seguridad".

"Se podría haber ido a una casa particular en España, pero ha preferido irse al extranjero. Me evoca distancia", ha proseguido en su análisis Bono, que ha reconocido que habrá quien pueda "no entender que quien siempre ha hablado de querer a España por encima de todo ahora ponga distancia". En este sentido, ha sentenciado: "Sí que me gustaría que fuese verdad lo que no ha dicho el rey, pero sí su abogado: que está dispuesto a comparecer tantas veces como el Ministerio Público lo solicite".