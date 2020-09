Albert Rivera ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo que Pedro Sánchez no quiso pactar con Ciudadanos, a pesar de que antes de la repetición electoral ambos partidos sumaban mayoría absoluta con 180 diputados y de que el presidente del Gobierno aseguró que "no dormiría" con ministros de la formación morada.

"No hay ni una sola frase de Sánchez diciendo que quisiera pactar con Ciudadanos. A mí me dijo que su socio preferente era Podemos. Mucha gente pensaba que quería pactar con nosotros o el PP, pero no era así, hizo la envolvente", ha señalado al respecto.

Asimismo, ha apuntado que sí pudo ser vicepresidente con Mariano Rajoy antes de las elecciones pero lo rechazó porque "el PP tenía mucha pólvora debajo con la Gürtel y con Bárcenas" y no confiaba en el entonces líder del PP.

Preguntado por la posibilidad de querer ir a las elecciones para ser presidente, el abogado ha indicado que "estaba en política para transformar, ganar, competir y ser comparsa", pero no para "tener el cargo y la tarjeta".

Rivera niega que tuviera apoyo de la patronal: "No nos han dado ninguna donación, todo nos lo hemos ganado"

Durante su entrevista con García Ferreras también se ha pronunciado sobre el supuesto apoyo que el sector empresarial ofreció a la formación naranja. "No nos han dado ninguna donación, todo nos lo hemos currado nosotros", ha añadido.

Sí ha reconocido que "tenía más sentido que los empresarios estuvieran más satisfechos con las propuestas de Ciudadanos que con las de Podemos" y ha recordado que el IBEX "publicó un informe" avalando la coalición entre su partido y el PSOE.