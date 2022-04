Emmanuelle Macron ha sufrido en su cara el reproche de una ciudadana con la que ha tenido una tensa conversación en la mañana de este martes y que le ha acusado de haber fragmentado los valores franceses.

La escena, que puedes ver en el vídeo superior, ha sucedido en plena campaña francesa para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que ha arrancado esta semana tras la victoria del presidente Macron en la primera vuelta, que tuvo lugar el pasado domingo. El jefe del Estado francés se enfrentará de nuevo a la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen.

En ese contexto, y en la ciudad de Denain, feudo electoral de Le Pen cerca de la frontera con Bélgica Macron ha entablado una conversación con vecinos de la zona, votantes de otros partidos a los que ha intentando arañar votos.

Pero la situación se ha vuelto en su contra cuando una ciudadana le ha interpelado con fuertes acusaciones, diciendo en primer lugar que en Francia estaban "con la mierda hasta el cuello".

Algo que ha querido relativizar Macron, pidiendo compararse "con otros" para rebajar esa percepción. Pero la mujer, visiblemente enfadada, ha seguido y le ha acusado nada menos que de haber "fragmentado" los valores de Francia en los cinco años que ha durado su mandato: "Los valores de la solidaridad, el compartir y la fraternidad", ha dicho esta vecina, que llega a interrumpir a Macron para decirle que no ha "atendido" al pueblo.

"Te puedo decir que no eres en absoluto el presidente del pueblo", le ha dicho, cuando Macron intentaba explicarse. Comentario del ha querido defenderse Macron, diciéndole "señora, usted no puede decir eso porque usted no es el pueblo. Usted es una ciudadano como yo".

La vecina tampoco se ha quedado callada ante esta frase, y le ha respondido que "una gran mayoría sí lo piensa. Tres años de ira en las calles, nunca se había visto en Francia, señor Macron", le ha espetado.