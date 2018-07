"Lo único que obtiene Navarro es un titular"

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha pedido que el Rey abdique y sea su hijo, el Príncipe de Asturias, quien lidere lo que ha denominado una "segunda transición", así como los "profundos cambios y la modernización" que, a su juicio, necesita España.

"Sería un relevo tranquilo y respondería a las necesidades de nuestro tiempo. En caso contrario, muchos ciudadanos podrían creer que lo que tocaría hacer sería cambiar el propio sistema monárquico, y pienso que no les faltaría razón si no hay una reacción a tiempo", ha dicho en una conferencia ante un centenar de empresarios en la Cámara de Comercio de Barcelona. El economista Fernando Pérez Urbaneja está totalmente de acuerdo con Navarro aunque considera que no es momento de decirlo "ya que si se dicen se impiden que se hagan".

Unas declaraciones que se producían veinte minutos antes de la comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba ante el Congreso de los Diputados en el día del debate del estado de la Nación. "Unas declaraciones premeditadas y totalmente intencionadas que pretendían desviar la atención ante un tema que está salpicando a PSC como es el espionaje en Catalunya" según Esther Palomera, cronista política que se muestra sorprendida que aquellos que piden la abdicación del rey en favor de Don Felipe sean republicanos: "como se puede pedir una abdicación alguien que es republicano".

Fernando Berlín considera que "el jefe del Estado está en manos de Diego Torres o salpicado de alguna manera y esto es una crisis institucional así que estoy de acuerdo con Navarro. Si el Papa ha abdicado, podría hacerlo el Rey".