Tania Sánchez: "¿Por qué voy a querer yo liquidar a Izquierda Unida?"

La excandidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, ha negado que tuviera pensado liquidar a Izquierda Unida, como ha dicho el secretario general de la formación regional, Gregorio Gordo. Según ha dicho, después de tomar la decisión "muestra máximo respeto a los militantes de IU" e insiste en la importancia de llevar a cabo "un cambio potente en Madrid capaz de ser una alternativa al Partido Popular".



En este sentido, Tania Sánchez, ha explicado que ve "imprescindible a Izquierda Unida", pero ha apuntado que "hay muchas más opciones, opciones también más allá de Podemos" y ha emplazado a ver "lo que pasa en los próximo meses" como "lo más importante".

Tania Sánchez lamenta que la dirección de Izquierda Unida en Madrid "no haya respetado la voluntad de los militantes y de los simpatizantes" e insiste en que "hay mimbres para que un proyecto político siga adelante" porque quiere "ir hasta el final" y recuperar "un trabajo que se ha perdido".



Sobre las presuntas irregularidades cuando era concejal en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Tania Sánchez ha mantenido que "no hay motivos para la imputación de un juez" y que no contempla "la imputación".