Pérez Maura: "No tengo duda de que veremos a Urdangarin entrar en la cárcel"

Urdangarin está mas cerca que nunca del banquillo de los acusados. La fiscalía ha pedido una fianza de más de 8 millones de euros para Iñaki Urdandarin y su socio Diego Torres. "Tengo la seguridad absoluta de que vamos a ver a Iñaki Urdangarin entrar en la cárcel. No tengo la más mínima duda", ha afirmado Ramón Perez Maura.

Se trata de una fianza civil, por lo que de no pagarla se le embargarían sus bienes. Dentro de esos bienes, no sólo entraría el Palacete de Pedralbes, se incluyen además las viviendas de Barcelona y Palma. "A mí me ha sorprendido mucho la cuantí, pero no creo que varie mucho más", ha opinado Eduardo Inda.

Por los cinco delitos que está imputado Iñaki Urdangarin podría ser condenado a más de dos años de cárcel, como mínimo. "Todos esos delitos en su vertiente máxima suponen en torno a 15 o 16 años de cárcel", ha explicado Inda. Dado que no la cabe posibilidad de prescripción de los delitos, "la única posibilidad estaría en un acuerdo de conformidad". "No obstante, se tendrán que sentar en el banquillo de forma ineludible".