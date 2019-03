Marhuenda: "Grecia elige el populismo, un país está en su derecho a suicidarse"

ADVIERTE DE CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA GRECIA

El periodista Francisco Marhuenda ha advertido en 'Al Rojo Vivo' que "Merkel no va a aceptar que le chuleen" y ha insistido en que países de la Unión Europea com "Alemania, Holanda, Austria y Dinamarca no quieren condescendencia". En este sentido, ha argumentado que "si Alemania acepta la reestructruación de deuda de Grecia, detrás vamos todos" porque "Syriza está en un discurso basado en replantearlo todo pero alguien tiene que pagar".