Herzog: "Rivera también dijo que no iba a pactar con PP y PSOE en las municipales, y lo hizo"

NO SE NIEGA A PACTAR CON NINGÚN PARTIDO

El candidato al 20D de UPyD, Andrés Herzog, cree que Ciudadanos se está equivocando al anunciar que no va a pactar con nadie, porque en las municipales también lo dijo y lo acabó haciendo. Además, afirma que su partido no se niega a pactar con nadie, excepto con los que no condenen a ETA.