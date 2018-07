Antonio Miguel Carmona: "No se puede dudar de la capacidad jurídica de Pedraz"

El juez Pedraz ha archivado la causa contra los organizadores de las protestas del 25S. En su auto, Pedraz destaca la "convenida decadencia de la denominada clase política". Las críticas al juez no se han hecho esperar. Rafael Hernando tachaba al juez de "pijo" y "ácrata", y considera "indecente" el auto dictaminado por el juez. No obstante, pedía disculpas en directo ya que "está valorando el auto, no al juez".

El periodista Alfonso Rojo defiende que "Pedraz se ha equivocado completamente". "No se puede arremeter de esa manera contra la clase política, sobre todo porque ese no era el tema que le competía". Para Javier Aroca estamos ante un auto "que desmonta por completo los argumentos de la Policía Nacional y el Gobierno". "Sin la polémica frase, el auto hubiera provocado la misma indignación en el Partido Popular, puesto que desmonta todos sus despropósitos". "Yo no me he leido el auto, pero esa frase es un desatino", apostillaba Rojo.

Según Pilar Gómez, la actuación del juez Pedraz "no está bien". "No tiene derecho a juzgar a la clase política y a la Policía. Hay otros compañeros del juez que también reconocen que se ha equivocado". Antonio Miguel Carmona era tajante "no se puede dudar de la capacidad jurídica de Pedraz".