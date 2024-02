Ángeles Caballero ha reconocido en Al Rojo Vivo que tiene "sentimientos encontrados" con respecto a 'Zorra', el tema que representará a España en Eurovisión. "No voy a votar sobre la calidad musical, porque he bailado grandes pachangas, pero me genera sentimientos encontrados por la reacción que estoy viendo en distintos tipos de feminismo", ha expresado la periodista.

"¿Tú no tienes también la sensación de que es reacción generacional?", le ha preguntado entonces Antonio García Ferreras, a lo que ha añadido: "Yo a la gente más joven la veo asumir esto 'PEC'". "Yo creo que también tiene una parte generacional, pero también hay algunas feministas y expertas a las que tengo una gran reverencia que están profundamente enfadadas con la banalización y el uso de este término en la canción", ha manifestado Caballero.