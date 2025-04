Carlos Cué, tras las nuevas citaciones de Peinado en el caso Begoña Gómez: "Es evidente que el juez está buscando cómo estirar el caso"

El juez Peinado, el magistrado que instruye la causa contra Begoña Gómez, ha citado a declarar a los máximos responsables de Telefónica, Indra y Google. En concreto, el juez ha citado a siete directivos de las empresas multinacionales que financiaron el software asociado a la Cátedra de Transformación Social competitiva que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

"Lo que no aparece por ningún lado, después de un año, es el lucro. Y esto es un problema muy serio que debilita el caso para todos aquellos que siguen este caso con un poco de atención. Es evidente que el juez está buscando y sigue buscando maneras de estirar el caso, de la forma que sea", afirma Carlos Cué, periodista de El País.

"Empezó buscando una cosa, luego otra... Y ahora está ya en la cuarta derivada que no es el origen de la causa", señala el periodista, enumerando todas las investigaciones que ha realizado el juez: primero Air Europa, después la gestión de la Complutense, ahora el software...

"Lleva muchísimo tiempo intentando buscar derivadas y no encuentra de ninguna manera el lucro. No hay ningún elemento encima de la mesa que hable de lucro ni de dónde está el dinero", "Va a seguir evidentemente y el juez está decidido a prorrogar el caso seis meses más, pero, por mucho tiempo que pase, si no hay lucro, no hay delito", finaliza Cué. En el vídeo podemos ver con detalle su intervención.