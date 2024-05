La manifestación o convocatoria del PP este domingo 26 de mayo en Madrid reunió, según delegación de Gobierno, a unas 20.000 personas, unas cifras que el periodista Carlos Cué sostiene como ciertas ya que "Madrid es básicamente una ciudad conservadora donde la derecha moviliza mucho más que la izquierda. Y esto es un hecho en Madrid desde hace mucho tiempo".

Por eso, sostiene Cué- "debemos comparar al PP consigo mismo" y no con el PSOE que es más débil en Madrid. "Y como es lógico, el PP está reduciendo el número de sus convocantes. Una cosa es llevar a la gente a protestar por la amnistía recién formado el Gobierno, y otra cosa es llevar a la gente sistemáticamente a las calles y muchas veces sin una justificación como la de este domingo, que fue una gran mitin de campaña". Y lo es -argumenta el periodista- "porque la amnistía está totalmente aceptada políticamente".

Pero es que además, ha pasado un hecho extraordinario que "hizo también que perdiera fuerza la manifestación de ayer", sostiene Cué. Tal como indica el periodista, "los independentistas no es que no tengan mayoría en Cataluña (tras las elecciones de este pasado 12 de mayo) es que se ha quedado lejísimo de ella. Y eso, por mucho que el PP se empeñe en que no ha pasado nada, ha pasado algo muy gordo: se ha desactivado uno de los de los argumentos fundamentales del PP de la crítica a la amnistía y era que ésta iba a reforzar al independentismo y no ha sido así. Eso se ha caído". En el vídeo podemos ver su intervención completa.