Carlos Cué destapa el verdadero motivo de la manifestación del PP: "No es por Sánchez, es por la presión en los sectores Ayuso y contra Vox"

En Al Rojo Vivo, el periodista de El País, Carlos Cué, ha asegurado que la manifestación convocada por el PP el 8 de junio no va dirigida realmente contra Pedro Sánchez, sino que responde a presiones internas del partido. "Feijóo no organiza esta movilización por Sánchez, sino por las presiones que recibe de sectores importantes como el de Ayuso. Esta manifestación es, sobre todo, un intento de frenar a Vox", ha afirmado.

Desde un punto de vista político, Cué sostiene que Feijóo es consciente de que no logra erosionar al presidente del Gobierno. "Con la sociedad española tan polarizada, que el PP salga a la calle con los de siempre no le araña ni un pelo a Sánchez", ha dicho. Lo que realmente puede inquietar a Moncloa, añade, no son las marchas, sino los escándalos judiciales.

Por eso mismo, Cué cree que Feijóo es plenamente consciente de que estas protestas solo le sirven en su batalla dentro de la derecha. Como ejemplo de su estrategia ambigua, ha citado un tuit en el que el líder del PP acusa a Sánchez de ser "el capo de la mafia", y apenas diez días después asiste a una manifestación bajo el lema "Mafia o democracia" asegurando que él no emplea esa palabra porque "es un moderado".

Para el periodista, esta estrategia de "intentar llegar a todos los electorados" le funcionó a Feijóo en Galicia, pero en la política nacional "eso es más difícil; hay que tomar decisiones, y él está optando por acercarse cada vez más a Vox".