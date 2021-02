La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha hablado en una entrevista en Al Rojo Vivo sobre los momentos de tensión vividos con el parlamentario de Vox Mariano Calabuig, que de forma insistente se refería a ella en sus intervenciones como "el representante del Partido Socialista", incluso cuando ella le recordó su identidad.

El diputado de Vox Mariano Calabuig intentaba pedir perdón en su cuenta de Twitter,asegurando haber usado el "masculino genérico, aceptado por la RAE". Asimismo, recalcaba que "los miembros del PSOE en la comisión son mujeres": "Siento haberla molestado, no ha sido mi intención hacerlo".

"Las disculpas se dan donde se tienen que dar, a la cara, mirando a los ojos, pero me dio la espalda y se fue" señala Antonelli sobre el diputado de Vox que insistió en tratarla en masculino. De la misma forma, la diputada denuncia que la presidenta de la comisión en la Asamblea de Madrid, de Ciudadanos, tampoco hizo nada cuando pidió el amparo e incluso "se puede ver el intento de quitarme la palabra". Desde la formación naranja aseguran que la presidenta cumplió al darle la palabra y permitirle expresar su queja y condenan lo ocurrido.

"Es gracias a una ley de hace 14 años con la que las personas trans de este país podemos modificar nuestra documentación sin necesidad de una cirugía genital", explica.

Antonelli recuerda que no es la primera vez que sufre ataques en la Asamblea de Madrid y hace referencia a cuando el antiguo director de Telemadrid le trataba en masculino o a los ataques de una diputada del PP que profería "grititos" cuando ella hablaba "como mariconeando".

"Es absolutamente insoportable el acoso y la transfobia que estamos sufriendo desde hace una año y medio", denuncia. "Las cosas no viene solas ni surgen por generación espontánea", señala en referencia a las estrategias políticas. Y hace un llamamiento a la calma: "Somos decenas de personas, niños, adolescentes que estamos sufriendo mucho. Por favor, parad ya, respeto, respeto y respeto". Un respeto que pide para el colectivo y para ella misma. El mismo "respeto que para cualquier otro diputado electo".

El intento de disculpa desde Vox

En su disculpa, el diputado de Vox agregaba un párrafo de la RAE que explica lo que es el masculino genérico: "Los sustantivos masculinos no solo se emplean para referirse a los individuos de ese sexo, sino también, en los contextos apropiados, para designar la clase que corresponde a todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. Gramática, RAE, 2009".

Roces en el Gobierno de coalición

Sobre los nuevos roces en el Gobierno por la Ley Trans, la diputada socialista pide calma y defiende que se ha creado una falsa polémica. "Hay unos compromisos del Gobierno, tanto por Unidas Podemos como desde el PSOE. Desde el PSOE hay una ley de Igualdad de trato y contra la discriminación, hay una ley Integral Trans y una ley de Igualdad LGTBI". Además, el ministerio de Igualdad dice, es el ministerio de mi Gobierno, del Gobierno de Pedro Sánchez".

Asimismo, destaca que "el borrador, que tanta falsa polémica ha creado, es una literalidad para el cambio registral de nombre y sexo desde la autodeterminación y despatologización escrito y redactado por el partido socialista".

Fuentes del Ministerio de Igualdad afirman que el PSOE no quiere que el borrador se discuta en el Consejo de Ministros del próximo 23 de febrero, como querían desde el departamento que dirige Irene Montero. Asimismo, desde Igualdad afirman que no se ha hecho constar ninguna aportación o modificación por parte de ningún ministerio.

Desde Moncloa, no obstante, afirman que no aceptan fechas unilaterales, que el borrador de la norma que se filtró no fue consensuado y que no se ha seguido el trabajo habitual entre ministerios en su elaboración. Insisten además en la cuestión de que la norma cuente con la suficiente calidad normativa y seguridad jurídica.