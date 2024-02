Ante las protestas y sobre todo el debate que se está dando en relación al mundo agrario , tanto en España como en Europa, el periodista Antonio Maestre dice "echar de menos" una cosa. Y es, tal como analiza el Al Rojo Vivo, "el que se intente desentrañar el componente de clase".

Y es que -asegura Maestre que "lo rural no equivale a la clase trabajadora, en lo rural también hay rentismo, grande propietarios y latifundistas". De hecho, señala que "no se ve absolutamente ninguna reivindicación laboral" ni que se combate el fraude a la seguridad social que en las últimas inspecciones salieron dentro del sector: "De 20.000 empresas, unas 3000 tuvieron problemas por no dar de alta a sus trabajadores", sostiene el periodista.

Por lo que, insiste Maestre en "no equiparemos al mundo rural con la clase trabajadora o con un colectivo vulnerable porque no se están manifestando jornaleros ni personas que pertenecen de verdad a la clase trabajadora". Además, denuncia y critica aquellos discursos que desprecian a cualquier persona que vive en la ciudad llamándola urbanita o pija "cuando hay personas que viven en la ciudad que no pueden ni pagar el alquiler". En el video podemos ver al completo su análisis.