Elías Bendodo, coordinador general del PP, aseguró, ayer jueves 10 de agosto, no descarta dialogar con Juntspara una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. Otra cosa diferente es que "Junts quiera hablar con ellos", tal como asegura el periodista Antonio Maestre en Al Rojo Vivo.

Asegura que con esta postura lo que hace es "reducir el coste del acuerdo que puede tener PSOE con Junts, que sí pueden llegar a un acuerdo. Podrá pactar o no, pero es posible. Sin embargo, todo sabemos que el PP no va a llegar a un acuerdo con Puigdemont", asegura el periodista. No entiende, así, "la estrategia del PP para legitimar a Junts como socio".

Igualmente, anteriormente, el periodista Pablo Montesinos informaba en ARV que, según fuentes internas del PP, "la estrategia era poner nervioso al PSOE", algo que el periodista entiende aún menos: "En Moncloa tienen que estar celebrándolo", confía Maestre.